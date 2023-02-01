Степень тяжести ранения обычно занижают и не учитывают в медицинских документах.

Русских оккупантов из госпиталя в районе Новоивановки Луганской области после предоставления минимальной помощи отправляют на передовую.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook по оперативной информации по состоянию на 06:00.

Отмечается, что враг продолжает нести потери.

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Так, в районе Новоивановки Луганской области обустроен еще один военный госпиталь. На лечении там находится около 100 российских военнослужащих.

"Степень тяжести ранения обычно занижают и не учитывают в медицинских документах. После оказания минимальной помощи отправляют на передовую", - говорится в сообщении.

Ситуация на Луганщине

Как сообщал УНИАН, 31 января в Генштабе ВСУ сообщили, что в Луганске оккупанты развернули "полевые госпитали" в родильных домах города.

Через использование противником двух родильных домов для лечения раненых захватчиков в городе есть возможность принять роды только в Луганском областном перинатальном центре, где катастрофически не хватает мест и создаются риски и неблагоприятные условия для родов.

Войска оккупантов сейчас сосредоточены на боях за Донецкую и Луганскую области. Во время боев за один только Соледар на Бахмутском направлении, по оценкам украинских военных, РФ потеряла столько же людей, сколько в двух войнах против Чеченской республики Ичкерия.

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