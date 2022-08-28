Кроме того, сегодня ночью в поселке Мирное в 10 км от Мелитополя взорвали автобазу со скоплением вражеской техники.

В селе Михайловка Мелитопольского района нашли повешенным "начальника полиции", который сотрудничал с российскими оккупантами Андрея Рыжко.

Об этом в эфире украинского телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Он отметил, что тело Рыжко обнаружили после смерти другого коллаборанта, "гауляйтера" Михайловского района Ивана Сушко. Сушко отвечал за организацию псевдореферендума, уточнил Федоров.

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"Его (Рыжко – ред.) совершенно очевидно зачистили спецслужбы РФ после смерти Сушко, он отвечал за "безопасность" на территории Михайловки. Что касается Сушко – это креатура "гауляйтера" Запорожской области Балицкого, который сам ему и гарантировал "безопасность", - пояснил мэр Мелитополя.

Кроме того, по словам Федорова, сегодня ночью в поселке Мирное в 10 км от Мелитополя взорвали автобазу со скоплением вражеской техники, которая находится у дома "главы" Юрия Радькова. Дом коллаборанта поврежден.

В связи с последними событиями коллаборанты уже хотят сотрудничать с украинскими спецслужбами, добавил мэр Мелитополя.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска сосредоточились на захвате Донбасса. Как сообщал Генштаб ВСУ утром, 28 августа, ВСУ остановили наступление оккупантов на Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Накануне стало известно о переброске в Украину добровольческих батальонов третьего армейского корпуса. Таким образом, Путин постарается возобновить наступление на Донецком направлении, где продвижение противника застопорилось, а часть бросить на юг в ожидании контрнаступления ВСУ.

В то же время аналитики Института изучения войны сомневаются, что новые добровольческие батальоны переломят ход войны и как-то существенно повлияют на существующую ситуацию.

Сейчас, по мнению аналитиков, у России нет сил штурмовать украинские позиции в Херсонской области – наступательный ресурс РФ "деградировал".

С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили уже 46 750 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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