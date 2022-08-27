По городу расклеили новые листовки.

В оккупированном Мелитополе патриотически настроенные жители продолжают всеми способами напоминать россиянам и коллаборантам о том, что это украинский город.

Новую порцию фото с новой "работой" партизан опубликовал запорожский Телеграм-канал.

Судя по кадрам, в городе расклеили листовки, высмеивающие букву Z - символ российской агрессии против Украины.

Відео дня:

Отметим, недавно в оккупированном Бердянске партизаны взорвали коллаборанта из местного "ГАИ".

Ранее сообщалось, что силы сопротивления активно действуют в Мелитополе. Из-за этого враг периодически ведет "охоту" на них, устраивая массовые задержания и проверки.

Также, по словам легитимного мэра Мелитополя Ивана Федорова, оккупанты проводят "тотальную фильтрацию". Они раздевают для досмотра мужчин и всеми силами пытаются найти партизан. После каждого взрыва в городе врага охватывает паника, добавляет он.

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