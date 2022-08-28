Российские войска ударили по центру Харькова. Разрушено административное здание.
Об этом в Telegram сообщил мэр города Игорь Терехов.
Сейчас информация о пострадавших или погибших отсутствует.
"Два ракетных удара по центру Харькова. Туда, куда прилетало уже неоднократно. Одно административное здание разрушено. О жертвах пока информации нет", - заявил Терехов.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что ракеты попали в Киевский район города. Повреждено трехэтажное здание.
"Прилет в центре Харькова, Киевский район. Частично разрушено трехэтажное здание. Все профильные службы работают и фиксируют очередное преступление оккупантов, предварительно - попадание ракеты, тип устанавливают правоохранители", - отметил он.
Глава ОВА добавил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.
Как сообщал УНИАН, сегодня вечером Россия осуществила массовый пуск ракет по украинским городам с территории Беларуси. Сейчас подтверждены взрывы на военном объекте в Ривненской области.
Война в Украине: актуальные данные
Российские войска сосредоточились на захвате Донбасса. Как сообщал Генштаб ВСУ утром, 28 августа, ВСУ остановили наступление оккупантов на Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Накануне стало известно о переброске в Украину добровольческих батальонов третьего армейского корпуса. Таким образом, Путин постарается возобновить наступление на Донецком направлении, где продвижение противника застопорилось, а часть бросить на юг в ожидании контрнаступления ВСУ.
В то же время аналитики Института изучения войны сомневаются, что новые добровольческие батальоны переломят ход войны и как-то существенно повлияют на текующую ситуацию.
Сейчас, по мнению аналитиков, у России нет сил штурмовать украинские позиции в Херсонской области – наступательный ресурс РФ "деградировал".
С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили уже 46 750 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.