Сейчас информация о пострадавших или погибших отсутствует.

Российские войска ударили по центру Харькова. Разрушено административное здание.

Об этом в Telegram сообщил мэр города Игорь Терехов.

Сейчас информация о пострадавших или погибших отсутствует.

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"Два ракетных удара по центру Харькова. Туда, куда прилетало уже неоднократно. Одно административное здание разрушено. О жертвах пока информации нет", - заявил Терехов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что ракеты попали в Киевский район города. Повреждено трехэтажное здание.

"Прилет в центре Харькова, Киевский район. Частично разрушено трехэтажное здание. Все профильные службы работают и фиксируют очередное преступление оккупантов, предварительно - попадание ракеты, тип устанавливают правоохранители", - отметил он.

Глава ОВА добавил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером Россия осуществила массовый пуск ракет по украинским городам с территории Беларуси. Сейчас подтверждены взрывы на военном объекте в Ривненской области.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска сосредоточились на захвате Донбасса. Как сообщал Генштаб ВСУ утром, 28 августа, ВСУ остановили наступление оккупантов на Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Накануне стало известно о переброске в Украину добровольческих батальонов третьего армейского корпуса. Таким образом, Путин постарается возобновить наступление на Донецком направлении, где продвижение противника застопорилось, а часть бросить на юг в ожидании контрнаступления ВСУ.

В то же время аналитики Института изучения войны сомневаются, что новые добровольческие батальоны переломят ход войны и как-то существенно повлияют на текующую ситуацию.

Сейчас, по мнению аналитиков, у России нет сил штурмовать украинские позиции в Херсонской области – наступательный ресурс РФ "деградировал".

С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили уже 46 750 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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