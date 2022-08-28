Россияне вновь воспользовались территорией Беларуси, чтобы ударить по украинским городам.

Российские оккупанты осуществили массовый пуск ракет с бомбардировщиков по ряду областей на севере Украины.

Об этом говорится в данных Telegram Беларускі Гаюн.

Вылеты стратегических бомбардировщиков с территории России зафиксированы активистами в промежутках между 19:19 и 19:28. После чего следовали пуски ракет с территории Беларуси по украинской территории.

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В соцсетях сообщили о взрывах в Ривненской области. ОБНОВЛЕНО 20:46. По словам ОВА Виталия Коваля, ракеты попали в военный объект в Сарненском районе. По предварительной информации – без жертв.

Кроме того, сообщалось о перехвате вражеских ракет войсками ПВО над Волынской областью.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска сосредоточились на захвате Донбасса. Как сообщал Генштаб ВСУ утром, 28 августа, ВСУ остановили наступление оккупантов на Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Накануне стало известно о переброске в Украину добровольческих батальонов третьего армейского корпуса. Таким образом, Путин постарается возобновить наступление на Донецком направлении, где продвижение противника застопорилось, а часть бросить на юг в ожидании контрнаступления ВСУ.

В то же время аналитики Института изучения войны сомневаются, что новые добровольческие батальоны переломят ход войны и как-то существенно повлияют на текующую ситуацию.

Сейчас, по мнению аналитиков, у России нет сил штурмовать украинские позиции в Херсонской области – наступательный ресурс РФ "деградировал".

С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили уже 46 750 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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