По словам представителя ГУР МОУ, россияне, вероятно, стремятся закрепиться на захваченных территориях надолго.

Российские оккупанты строят третью линию обороны на захваченных территориях юга Украины.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, передает "Крым.Реалии".

По его словам, на первом этапе враг закреплялся у стратегических объектов (дамба, ГЭС в Новой Каховке). С начала мая россияне начали укрепление своей обороны.

"Готовятся соответствующие инженерные сооружения, строятся даже не первая и не вторая, а третья линия обороны. И это говорит о том, что (это) оккупация этих территорий, а можно говорить о перспективе, что Российская Федерация хочет остаться надолго. Именно эти военные аспекты, восковые индикаторы указывают на намерения России захватить и удерживать эти территории", - заявил Скибицкий.

Он также рассказал, что в оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей украинская разведка видит перемещение войск из Крыма. На полуостров они идут транзитом из РФ.

"И, соответственно, мы видим, насколько мощную сейчас развертывает Россия группировку войск на оккупированных территориях юга Украины. Потому что по сути (РФ) объединила группировку, которая включает сухопутный, воздушный и морской компонент, так как Черноморский флот (РФ) сейчас контролирует Азовское море и ту часть Черного моря, находящуюся у Крыма, возле тех районов, которые захватил враг. Создана система управления, система логистического обеспечения, все восстановлено через железную дорогу, через воздушный путь. Активно используются захваченные порты, аэродромы непосредственно в Мелитополе. Это и для базирования авиации, и для доставки грузов. Таким образом противники закрепляются", - рассказал Скибицкий.

Ранее сообщалось, что оккупанты продолжают свои попытки организовать квазиреспублики на временно оккупированных территориях Запорожской области и Херсонской области. Всего там создано уже два десятка "комендатур".