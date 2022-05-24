В оперативном командовании "Юг" отметили, что ситуация остается стабильно напряженная

Военные армии Российской Федерации стирают с лица Земли украинские населенные пункты. В Николаевской и Херсонской областях полностью уничтожены уже несколько сел.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

"Обстановка на линии столкновения в Николаевской и Херсонской областях - стабильно напряженная", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские войска не пытаются пока что продвинуться, но укрепляют оборону и обстреливают из артиллерии по позициям ВСУ и населенным пунктам.

"От нескольких сел на неподконтрольной Украине территории, остались одни руины", - указали в командовании.

Как ранее сообщал УНИАН, спикер Запорожской ОВА Иван Арефьев рассказал, что оккупанты продолжают попытки организовать квазиреспублики на временно оккупированных территориях Запорожской области и Херсонской области. Также он отметил, что противник вел артиллерийские обстрелы подразделений наших войск по всей линии соприкосновения и воздушную разведку с применением БпЛА. Кроме того, россияне продолжают обстреливать мирную инфраструктуру Запорожской области.

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