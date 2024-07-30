В Signal нашли целое гнездо учетных записей под управлением российских агентов.

Российские военные смогли проникнуть в коммуникации, которые используют зашифрованную программу мобильной связи Signal. Это приложение очень популярно у украинских военных.

Об этом сообщил написал в Facebook украинский военный консультант, который специализируется на связи и РЭБ, Сергей Бескрестнов. По его словам, был обнаружен профиль с аватаром другого военного и в результате расследования обнаружили "целое гнездо учетных записей Signal, управляемых агентами Российской Федерации".

Эксперт рассказал, что мошенникам удалось заманить украинский персонал в созданные ими группы, через которые они могли получить конфиденциальную информацию, став администраторами.

Видео дня

"Они попали в десятки профильных групп и даже в те, где есть проверка документов. Более того, они сами создавали тематические группы и затягивали в них людей из других формирований ВСУ, а затем, пользуясь доверием администратора, получали нужную им информацию", - написал Бескрестнов в своем Facebook.

Как известно, Signal - это коммуникационное приложение, как Telegram или WhatsApp. Он использует многочисленные функции безопасности, в частности, сокрытие метаданных пользователя для обеспечения конфиденциальности и безопасности. Поэтому он активно использовался в ВСУ для обсуждения оперативных деталей.

Бескрестнов дал рекомендации, как уменьшить риски для военных. Так, он советует общаться только с людьми, с которыми вы знакомы в реальной жизни, и считать любое неизвестное лицо российским агентом, пока они не докажут обратное.

Эксперт подчеркнул, что не стоит полагаться на документы, поскольку их можно подделать в фотошопе, фотографии мужчин в форме, упоминания о людях из подразделений, а также на знание украинского языка и общевойсковой терминологии.

По словам Бескрестнова, российские военные и агенты имеют легкий доступ к украинским SIM-картам.

Война в Украине - последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, боевые действия на Торецком направлении не утихают, интенсивность продолжает быть очень высокой. На этом участке оккупанты "наступают постоянно, круглосуточно, днем и ночью, в основном крупными пехотными группами".

Ситуация на Покровском направлении крайне тяжелая и быстро ухудшается. Наши военные жалуются на острую нехватку людей и вооружений, а также на некомпетентное командование.

Кроме того, замечена активизация возле Гуляйполя. Основная горячая точка в этой оперативной зоне - Ореховское направление.

Вас также могут заинтересовать новости: