По словам Краснова, россияне делают ставку на пехоту.

Боевые действия на Торецком направлении не утихают, интенсивность интенсивность продолжает быть очень высокой. Российские оккупанты продолжают пытаться прорвать линию обороны украинских войск.

Об этом в интервью NV рассказал командир взвода 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады, младший лейтенант Станислав Краснов. По его словам, оккупанты "наступают постоянно, круглосуточно, днем и ночью, в основном большими пехотными группами". Поэтому об уменьшении интенсивности боев как об одном из пониманий стабилизации ситуации говорить пока рано.

"Относительно того, что наша линия обороны стабильна, держится, наша бригада не отступает, не дает оккупантам продвинуться и на метр вперед, это так и есть. Уже достаточно долгое время, как мы зашли, мы не даем им продвигаться. Но есть ли эта стабилизация? Ну, вряд ли. Оккупанты все равно, накопив большие резервы, пытаются прорвать нашу линию обороны и о том, что здесь будет затишье, уменьшение интенсивности, еще говорить очень рано. На линии ответственности нашей бригады можно говорить, что в определенной степени мы не даем им продвигаться, что мы их, на данный момент, остановили", – добавил военный.

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По его словам, большие пехотные группы россиян состоят из одного или двух десятков человек. Но может быть и больше.

"Они выбрали такую тактику – [делают] ставку исключительно на пехоту. На других направлениях, например, на Лиманском, на Купянском тоже в основном действовали пехотными штурмами, но продвигались небольшими пехотными группами (три-пять человек), пользуясь местностью – лесом, посадками. Здесь они почему-то выбрали такую стратегию – пытались просто массой задавить, забрасывать пушечным "мясом" наши оборонительные позиции", – говорит Краснов.

В то же время технику на том участке фронта российские захватчики не используют и почти не пытаются. По мнению военного, причина этого заключается в том, что в предыдущие разы враг понес большие потери в технике. Способствовала этому работа украинской артиллерии, противотанковых расчетов, ударных БПЛА, которые десятками уничтожали российские танки.

"В частности, например, на Лиманском направлении в районе Торского, Невского целые перекрестки были заставлены танками – по три-пять танков в одном месте, там были десятки сожженных танков. Вероятно, они здесь не стали рисковать, повторять эту ситуацию. Пехоты у них все равно огромное количество. Они ее не абсолютно жалеют, расходуют, как расходный материал. Они думали, что здесь могут добиться успеха, накопив огромные резервы и бросая на нас их", – рассказал Станислав Краснов.

Война в Украине: важные новости

Российские оккупационные войска ведут самые ожесточенные наступления в районе стратегически важного города Покровска в Донецкой области. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Кроме того, враг ативизировался возле Гуляйполя на Запорожском направлении. Об этом рассказал представитель оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий. Что касается Ореховского направления, то это сейчас основная горячая точка в оперативной зоне, добавил он.

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