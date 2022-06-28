Вокруг Лисичанска постоянно идут бои.

Город Лисичанск на Луганщине, за который идут ожесточенные бои, враги щедро нашпиговали противопехотными минами, власти просят жителей ограничить передвижение.

Об этом сообщил в Телеграмме глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Лисичанск нашпигован противопехотными минами-это рассчитано на убийство мирного населения. Орки хотят больше жертв. Просим лисичан ограничить передвижение по улицам города. Вовремя брошенные "окурки" или "хлопки" помогают нашим защитникам, на оккупированных территориях вновь пылают вражеские склады", - написал глава ОВА.

Как сообщалось, вокруг Лисичанска постоянно идут бои. Захватчики не прекращают попытки взять под контроль автодорогу Бахмут-Лисичанск.

Происходит "тихая" эвакуация из города, доставка гумгрузов затруднена.

Напомним, вчера оккупанты ударили из "Ураганов" по месту, где местные жители набирают воду для своих нужд, в результате этого по меньшей мере восемь человек погибли и более 20 получили ранения.

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