В течение суток на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях произошло около 22 боевых столкновений.

Российские оккупанты продолжают совершать безуспешные попытки наступлений и атак сразу на нескольких направлениях.

Как сообщает Генштаб ВСУ, противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. В течение суток на этих участках фронта произошло около 22 боевых столкновений.

Так, на Лиманском направлении россияне безуспешно пытались наступать в районах Раздолевки и Белогоровки, на Авдеевском - при поддержке авиации в районе Авдеевки, а на Шахтерском - в районе Новомихайловки.

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"На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Бахмута... На Марьинском направлении наши защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка, а также Победы и Новомихайловки", - рассказали в Генштабе.

Война в Украине - что происходит на фронте

Как сообщал УНИАН, по данным Минобороны, сейчас идет наступательная операция украинской армии на Мелитопольском, Бердянском и бахмутском направлениях.

Так, на направлении Равнополь-Володино военные имеют успех, закрепляются на достигнутых рубежах и наносят серьезные потери противнику, а на Бердянском направлении есть продвижение 1300 м.

Сейчас на Бахмутском направлении украинские войска перехватили оперативную инициативу и продвинулись в направлении Клещиевки на 1200 м, в направлении Курдюмовки - на 1500 м.

По данным военных, на Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои, враг подтягивает туда резервы.

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