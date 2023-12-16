Противникам поменяли крайний срок захвата Авдеевки, отметил эксперт.

Российские оккупанты провалили первый дедлайн по захвату города Авдеевка Донецкой области и понесли колоссальные потери.

Майор запаса украинской Нацгвардии, ветеран российско-украинской войны - военный эксперт Алексей Гетьман в эфире канала "FreeДом" рассказал, что противники должны были до 14 декабря захватить Авдеевку - в этот день проходила "прямая линия" российского диктатора Владимира Путина.

По его словам, "это как раз был тот первый дедлайн, который они устанавливали, чтобы… Путин мог рассказать о каких-то успехах на поле боя". К этому дню они должны были захватить Авдеевку. Поэтому были такие массированные "мясные" атаки. Сейчас им поменяли дедлайн. Следующий крайний срок - 15-17 марта следующего года…", - добавил собеседник.

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Гетьман также высказался о потерях РФ во время попыток штурма Авдеевки. Офицер отметил, что страна-агрессор могла потерять более 20 тысяч захватчиков. "Касаемо 13 тыс. ликвидированных оккупантов. Уже несколько раз обсуждалась эта цифра, она взята по минимуму. Есть и другие данные, что эта цифра примерно в два раза больше. То есть это может быть 20-25 тыс. убитыми, ранеными", - сказал эксперт.

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Россияне осенью текущего года начали активно пытаться захватить Авдеевку. Украинская сторона сообщала, что враг активно использует пехоту, то есть осуществляются так называемые "мясные" штурмы.

Россия несет огромные потери. В начале декабря Алексей Гетьман говорил, что потери врага на Авдеевском направлении на 25% больше, чем были при штурме города Бахмут.

Военный обозреватель Денис Попович говорил, что Владимир Путин постоянно требует от российского военного руководства захватить какие-то украинские земли. Эксперт поделился, что сейчас диктатор хочет, чтобы к президентским выборам в России (запланированы на 17 марта 2024 года) россияне оккупировали Авдеевку и Купянск.

Американский Институт изучения войны (ISW) сообщал, что россияне якобы имеют "успехи" возле Авдеевки. Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш 16 декабря утверждал, что враги имеют такой незначительный "успех", что это больше похоже на увеличение серой зоны.

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