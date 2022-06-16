Армия РФ хоть и имеет существенное преимущество в количестве артиллерийских систем, просто наносит массированные удары по мирным городам.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли высоко оценил уровень овладения украинскими артиллеристами западного оружия, а также применение этих навыков в бою против подавляющей силы агрессора.

Об этом Милли сказал на пресс-конференции по итогам третьей встречи контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе, передает "Укринформ".

"Я скажу так: украинская артиллерия, навыки украинских артиллерийских подразделений являются очень-очень хорошими", - подчеркнул Милли.

Он отметил, что ВСУ добились серьезного эффекта на поле боя с использованием гаубиц M777, которые дали США вместе с союзниками. "И мы ожидаем, что они так же овладеют системами HIMARS", - сказал генерал.

По его словам, армия РФ хоть и имеет существенное преимущество в количестве артиллерийских систем, просто наносит массированные удары по мирным городам. "Россияне прибегают к хаотичному огню, который не всегда достигает эффекта в военном плане", - указал Милли.

Американский генерал выразил убеждение, что ВСУ используют артиллерию намного профессиональнее: "Украинцы ведут бои очень эффективным способом - как насчет применения тактики, так и ведения огня, а также маневров".

Как известно в Брюсселе в среду состоялась третья встреча контактной группы по вопросам обороны Украины, так называемый "Рамштайн-3". Встреча собрала представителей оборонных ведомств около 50 стран.

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