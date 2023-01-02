Из-за атак РФ в городе больше нет безопасных мест.

В деоккупированном Херсоне осталось менее 20% довоенных жителей.

Об этом рассказал пресс-офицер комендатуры обороны Херсона Дмитрий Плетенчукв эфире информационного телемарафона. По его словам, сейчас в городе нет безопасных мест, так как российские войска целенаправленно обстреливают территорию Херсона.

До полномасштабного вторжения РФ в Херсоне проживало около 330 тысяч человек, сейчас население города сократилось до 60-70 тысяч.

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В городе остались преимущественно маломобильные группы людей или социально незащищенные категории населения, которые не могут выехать. Есть и люди, котрые остаются по другим причинам.

Он призвал жителей города эвакуироваться по возможности, так как оккупационные войска намеренно обстреливают места, в которых могут находиться люди.

Обстрелы Херсона

Как известно, российские войска систематически обстреливают город. В новогоднюю ночь они оставили Херсон и прилегающие населенные пункты без света.

Сегодня утром оккупанты обстреляли из танка центр Берислава. В результате атаки пострадали пять человек.

Недавно стало известно, что подросток из Херсонской области дважды за сутки попал под обстрелы армии РФ.

24 декабря во время массированной атаки РФ по центру Херсона погибли 10 человек, а еще 68 получили ранения.

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