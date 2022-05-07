В Североатлантическом альянсе ожидают дальнейшего обострения войны в Украине в ближайшие недели.
Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил в интервью газете Welt am Sonntag, сообщает Deutsche Welle.
При этом Столтенберг высказался за продолжение поставок вооружений Украине.
"В долгосрочной перспективе Украина не может защищаться только оружием советских времен, а должна перейти на современное западное оружие", - отметил он.
В то же время Столтенберг предостерег РФ от применения ядерного оружия в Украине.
"Наш посыл однозначен: применение ядерного оружия приведет к тому, что со всех сторон будут только те, кто проиграл", - заявил Столтенберг.
Он подчеркнул, что "ядерную войну невозможно выиграть, и ее не следует никогда вести, в том числе и России".
Генсек НАТО также отметил, что организация не имеет никаких данных, указывающих на то, что российский ядерный арсенал был приведен в высший уровень готовности после начала российского вторжения в Украину, несмотря на угрозы президента РФ Владимира Путина.
Напомним, Российская Федерация вторглась в Украину рано утром 24 февраля.
Враг сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, в Киеве, Житомире, Харькове, Чернигове, Одессе, Львове, Мариуполе и Николаеве.
По официальным сведениям украинской стороны, только в Мариуполе уже погибли уже более 20 тысяч человек.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Россия прибегает к ядерным угрозам из-за понимания своего проигрыша в войне против Украины.