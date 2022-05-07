Украинская сторона должна перейти на современное качественное оружие, отметил глава Альянса.

В Североатлантическом альянсе ожидают дальнейшего обострения войны в Украине в ближайшие недели.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил в интервью газете Welt am Sonntag, сообщает Deutsche Welle.

При этом Столтенберг высказался за продолжение поставок вооружений Украине.

"В долгосрочной перспективе Украина не может защищаться только оружием советских времен, а должна перейти на современное западное оружие", - отметил он.

В то же время Столтенберг предостерег РФ от применения ядерного оружия в Украине.

"Наш посыл однозначен: применение ядерного оружия приведет к тому, что со всех сторон будут только те, кто проиграл", - заявил Столтенберг.

Он подчеркнул, что "ядерную войну невозможно выиграть, и ее не следует никогда вести, в том числе и России".

Генсек НАТО также отметил, что организация не имеет никаких данных, указывающих на то, что российский ядерный арсенал был приведен в высший уровень готовности после начала российского вторжения в Украину, несмотря на угрозы президента РФ Владимира Путина.

Напомним, Российская Федерация вторглась в Украину рано утром 24 февраля.

Враг сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, в Киеве, Житомире, Харькове, Чернигове, Одессе, Львове, Мариуполе и Николаеве.

По официальным сведениям украинской стороны, только в Мариуполе уже погибли уже более 20 тысяч человек.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Россия прибегает к ядерным угрозам из-за понимания своего проигрыша в войне против Украины.

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