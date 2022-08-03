Предварительно никто не пострадал.

Утром российские военные в очередной раз обстреляли Сумскую область, зафиксировано 10 "прилетов".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"В ночь на 3 августа тишину тревожила лишь гроза. Но на утро, около половины восьмого, начались обстрелы Краснопольской громады. 10 прилетов из САУ", - отметил он.

По словам Живицкого, предварительно никто не пострадал.

Напомним, 2 августа российские войска шесть раз обстреляли пограничья Сумщины, всего зафиксировано 62 "прилеты". Во всех случаях обошлось без жертв и разрушений.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска сосредоточились на захвате Донбасса. Враг в результате штурмов имеет частичный успех на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В то же время попытки продвижения противника в направлении роты-Вершина, Владимировка – Яковлевка, Клиново – Зайцево и Покровское – Бахмут успешно отбиты. Оккупанты с потерями отошли назад.

Также ВС РФ вели штурмовые действия в направлении минеральное - Авдеевка, успеха не имели, отошли.

Наступления русских на Краматорском и Харьковском направлениях успешно отбиты.

В результате точных ракетных ударов ВСУ по складам оккупантов в Херсонской области Россия начала перебрасывать на юг дополнительные подразделения и сейчас заняла оборонительную позицию.

По словам экс-заместителя начальника Генштаба генерал-лейтенанта Игоря Романенко, РФ могла изменить план наступления на Украину, пытаясь захватить южные области.

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