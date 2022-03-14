Из-за обстрелов ряд населенных пунктов без воды.

В ночь с 13 на 14 марта российские оккупанты обстреляли город Краматорск в Донецкой области.

По сообщению главы облгосадминистрации, стреляли оккупанты по жилым районам. Снаряд попал в жилой квартал, вследствие чего двое людей погибли.

Кроме того, в Донецкой области в результате боевых действий обесточена Карловская фильтровальная станция. Без воды остались Покровск, Мирноград, Родинское, Селидово, Украинский, Новогродовка, Горняк, Белицкое, Белозерское, Водянское, частично Доброполье.

Всего – более 200 тысяч человек.

Напомним, россияне взорвали часть боеприпасов возле энергоблока №1 Запорожской АЭС. Взрыв произошел на площадке атомной станции, уточняют в компании. На момент подрыва персонал станции покидал рабочие места.

Вас также могут заинтересовать новости: