Пока неизвестно об изменениях радиационного фона.

Российские террористы взорвали часть боеприпасов неподалеку энергоблока №1 захваченной ими Запорожской АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатом".

Взрыв произошел на площадке атомной станции, уточняют в компании. На момент подрыва персонал станции покидал рабочие места.

"Рашистские недоумки взорвали часть боеприпасов на площадке Запорожской АЭС возле руин учебно-тренировочного центра и энергоблока №1. И планируют дальше осуществлять подрывы на крупнейшем ядерном объекте Европы. Во время взрывов персонал покидал рабочие места", - говорится в сообщении.

Изменился ли радиационный фон на территории Запорожской АЭС после взрывов - пока неизвестно.

Захват ЗАЭС российскими оккупантами: что известно

Как сообщал УНИАН, 4 марта российские военные захватили Запорожскую АЭС.

10 марта в Энергоатоме сообщили, что на всех шести энергоблоках ЗАЭС работает украинский персонал, однако все технические вопросы руководство станции вынуждено согласовывать с оккупантами. Сотрудники станции находятся под сильным психологическим давлением со стороны оккупантов.

В сети работают два энергоблока Запорожской АЭС. 7 марта был выведен в аварийный ремонт энергоблок N6, поскольку был поврежден при обстреле оккупантами.

10 марта российские захватчики заминировали побережье Каховского водохранилища, граничащее с захваченной атомной электростанцией.

11 марта в Запорожскую АЭС прибыли сотрудники российской государственной ядерной корпорации "Росатом". Они заявили, что это якобы территория России, а Запорожская АЭС уже входит в систему управления корпорации "Росатом".

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