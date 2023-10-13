Россиянам удалось захватить 4,52 квадратных километров территории вокруг Авдеевки, при этом они уже потеряли батальон бронетехники.

Россияне под Авдеевкой уже потеряли батальон бронетехники, но не достигли серьезного тактического успеха, несмотря на все заявления российского военного руководства, сообщают аналитики Американского института изучения войны.

Как отмечают в ISW, российские войска усилили свои атаки в районе Авдеевки, что заставляет аналитиков пересмотреть свою оценку того, что российские атаки вокруг города являются локальными усилиями, направленными исключительно на фиксацию украинских сил. В то же время они не готовы оценить точные цели и вероятные результаты российских усилий на этом направлении на данный момент.

Также в отчете сообщается, что российские войска по состоянию на 12 октября не обеспечили серьезного прорыва под Авдеевкой и вряд ли сразу отсекут украинские силы в городе.

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"По оценкам ISW, российские силы захватили 4,52 квадратных километров территории с разных направлений вокруг Авдеевки с 10 октября, российские силы находятся на расстоянии 3,32 км от украинской наземной линии связи (GLOC) вдоль шоссе O0562 с юга и 5,25 км от к северу от Авдеевки, и заявления России о продвижении за эти расстояния, вероятно, преувеличены", - говорится в отчете.

Так, российские войска утверждают, что завоевали дополнительные территории вблизи Авдеевского коксохимического завода; захватили участок железной дороги к югу от Авдеевки; и продвигались по городу, но ISW не может подтвердить эти заявления.

В то же время, аналитики отмечают, что, судя по геолокационным кадрам, Россия во время наступления возле Авдеевки уже потеряла бронетехнику в количестве по меньшей мере батальонной тактической группы.

В этой связи аналитики утверждают, что, хотя ранее они отмечали, что российские силы возле Авдеевки учитывают уроки, полученные из российских оборонительных операций на юге Украины, скорее всего, эта оценка "была завышенной".

"Российское информационное пространство, вероятно, преувеличивает степень успехов россиян на Авдеевском фронте и будет продолжать это делать, несмотря на военные неудачи или медленные темпы продвижения. Российские источники отмечают российские наступательные операции, но в основном не реагируют на значительные потери техники всего за несколько дней боев", - отмечают аналитики.

Ситуация на Авдеевском направлении

Как сообщал Генштаб, в течение суток украинские защитники отбили на Авдеевском направлении 14 атак российских оккупантов - 7 атак в районе Авдеевки и еще 7 атак неподалеку Ласточкиного, Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области.

Как отмечал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, город враг рассматривает как возможность получить хоть какую-то знаковую победу и переломить ход боевых действий.

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