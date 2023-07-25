Речь идет о вражеском обстреле Константиновки.

Армия РФ применила реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Смерч" для обстрела Константиновки (Донецкая область) и убила 10-летнего мальчика.

Речь идет об атаке россиян, которую оккупанты реализовали 24 июля. Тогда ребенок получил тяжелые ранения. Как уточнил сегодня утром глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, мальчик не выжил. Общее количество погибших от российского обстрела украинцев составляет два человека.

Также ранения получили семь человек, среди которых три девочки (5-летнего, 11-летнего и 12-летнего возраста), а также 12-летний мальчик. Один ребенок находится в тяжелом состоянии, его перевезли в больницу соседней области для оказания квалифицированной помощи.

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Кириленко напомнил, что вчера армия РФ открыла огонь по людям, которые отдыхала на берегу местного водоема. Атака случилась около 19:00. Кроме РСЗО "Смерч", россияне также применили кассетные боеприпасы.

"Били РСЗО "Смерч" с кассетными боеприпасами - именно тем оружием, которое применяется для "уничтожения живой силы противника"", - указал он.

Авиационные удары ВСУ по оккупантам - уничтожившим в эти сутки

Напомним, утром Генштаб ВСУ уточнил актуальную информацию о событиях на фронте. Сообщалось, что наша авиация реализовала 8 авианалетов по районам сосредоточения "живой" силы РФ. Удалось уничтожить 6 зенитно-ракетных комплексов противника, а также 3 ударных дрона иранского производства типа "Шахед-136".

Также во время атаки авиации были поражены 4 пункта управления, 9 артсистем, 3 средства ПВО и 4 станции радиоэлектронной борьбы врага.

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