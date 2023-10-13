Враг хочет окружить город, поэтому наступает с флангов.

Четвертые сутки длятся почти непрерывные бои за Авдеевку, в частности, происходят стрелковые и артиллерийские дуэли. Эта ночь также была горячей, сказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

"Враг стреляет из всего, что у него есть, очень много работает авиация... В Авдеевке ночь была очень горячая. Было несколько авиаракетных ударов по самому городу. Было сотни обстрелов по позициям Сил обороны, десятки за ночь по самому городу. Штурмы не прекращаются ни днем, ни ночью - лезут как тараканы", - сказал Барабаш.

По его словам, враг вчера использовал очень много бронированной техники, которая шла колоннами. "Очень много у них подвозят и техники, и личного состава, как говорят, "свежак", - добавил глава Авдеевской ГВА.

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Барабаш подчеркнул, что Силы обороны, которые уже четвертые сутки стоят на своих позициях - это "титаны", поскольку такое выдержать невозможно.

Глава Авдеевской ГВА отметил, что оккупанты хотят окружить город: "в лобовую они не шли и не идут, сконцентрированы полностью на ударах с флангов с юга и севера от города".

Он отметил, что очень сложная логистика. "На этот период обострения мы прекратили поставки в город и гуманитарной помощи, и продуктов питания, пытаемся только обеспечивать эвакуацию", - добавил он.

При этом Барабаш отметил, что в городе "все есть - продукты питания, гигиена, медицина, есть резерв на несколько месяцев".

По его словам, оккупанты обстреливают и населенные пункты возле Авдеевки. В частности, сегодня ночью пострадали соседние села Очеретинской громады, где вообще нет военных и они далеко от линии фронта.

Глава ГВА сообщил, что вчера ночью в Авдеевке была мощно обстреляна больница, есть серьезные разрушения, но люди живы.

"За минувшие сутки мы имеем подтверждение по одному погибшему, четырем раненым, в частности, двум полицейским, которые оставались все время в городе и помогали людям", - сказал Барабаш.

По его словам, под завалами, предположительно, есть двое погибших, но спасательные работы невозможно проводить.

Война в Украине - бои за Авдеевку

Как сообщал УНИАН, спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал, что Авдеевку Донецкой области враг рассматривает как возможность получить хоть какую-то знаковую победу и переломить ход боевых действий.

Он отмечал, что враг бросил множество пехоты и много бронетехники именно на Авдеевское направление, а наши воины уничтожают ее.

По данным аналитиков Института изучения войны, россияне под Авдеевкой уже потеряли батальон бронетехники, но не достигли серьезного тактического успеха. Россиянам удалось захватить 4,52 квадратных километров территории вокруг Авдеевки.

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