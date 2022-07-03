В результате обстрела уничтожен один дом, еще шесть получили повреждения различной степени.

Два человека погибли и три получили ранения в результате после обстрела россиянами Доброполья в Донецкой области.

Среди раненых есть двое детей - 4 и 7 лет, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

В результате обстрела уничтожен один дом, еще шесть получили повреждения различной степени.

Отмечается, что этот обстрел - очередное преступление против гражданских со стороны России, которая несет смерть и разрушения.

"Россияне точно знают, что бьют по гражданским, – и делают это осознанно и целенаправленно. Эти безнравственные уроды никогда не соблюдали законы и обычаи ведения войны, и никогда не будут. Единственный разумный выход в этой ситуации – эвакуироваться! Эвакуация спасает жизни!", - подчеркнули в Донецкой ОВА.

Ранее УНИАН сообщал, что российские захватчики обстреляли Краматорск на Донетчине из реактивных систем залпового огня "Смерч". К счастью, снаряды не разорвались.

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