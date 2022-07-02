По предварительной информации, жертв нет, отметили в горсовете.

Российские захватчики обстреляли Краматорск в Донецкой области из реактивных систем залпового огня "Смерч".

Об этом сообщает в телеграмме пресс-служба Краматорского городского совета.

"Вечерний обстрел оккупантов по Краматорску. Два снаряда РСЗО "Смерч". Не разорвались, работает взрывотехническая служба", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, жертв нет, отметили в горсовете.

Напомним, Россия снова "анонсировала" удары по городам Украины. Минобороны страны-агрессора заявило об "огневых позициях" в больницах Бахмута, Чернигова, Северска и Высокополья. Уже не впервые РФ сначала говорит о "провокациях" со стороны Украины, а затем сама наносит удары по объектам нашей страны.

Минобороны страны-агрессора опубликовало список "огневых точек", где якобы находятся украинские военные.

Как известно, обстрелы в Донецкой области происходят более живо и хаотично. По словам главы Донецкой ОВА, с начала полномасштабного наступления количество населения, проживающего в Донецкой области, сократилось почти в пять раз.

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