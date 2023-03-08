Прорвать оборону за Бахмутом они не смогут.

Российские войска не смогут продвинуться дальше в случае захвата Бахмута. Сейчас агрессор находится на решающем этапе исчерпания сил в Донецкой области.

Об этом заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире "Эспрессо". Он пояснил, что 40 км до Бахмута оккупанты преодолевали девять месяцев - в среднем, по 4 км в месяц. Из-за этого они исчерпали свой наступательный потенциал. Згурец уверен, что интервенты не могут захватить город из-за плотной обороны.

"Если мы говорим о Славянске и Краматорске, то там еще не менее 20 км линии обороны, которая так же защищена. Я думаю, говорить, что у врага есть потенциал, чтобы после охвата Бахмута продвигаться дальше, - переоценка возможностей РФ на текущем этапе. Я думаю, сейчас все усилия врага на пяти направлениях первой фазы наступления на Донбассе, которая началась 8 февраля, находятся в решающей фазе с точки зрения исчерпания возможностей российских сил", - отметил эксперт.

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По его словам, Бахмут важен для сдерживания и сковывания российских сил, но продвижение оккупантов на значительное расстояние за город не имеет потенциала.

Ситуация под Бахмутом

По подсчетам СМИ, Россия под Бахмутом потеряла уже от 20 до 30 тысяч убитыми и ранеными.

Как сообщили аналитики Института изучения войны, за последние двое суток российские позиции у реки Бахмутка сдвинулись на 200 метров ближе к восточной части города. Также фиксируются продвижение россиян в Юго-Западном Бахмуте.

Несмотря на это в ISW убеждены, что армия РФ не сможет прорваться вглубь Украины в случае захвата Бахмута.

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