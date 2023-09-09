Сейчас обстрел в Солнечном продолжается, местных призывают находиться в безопасных местах.

Сегодня российские оккупанты продолжили осуществлять очередные циничные обстрелы жилых секторов населенных пунктов Херсонщины.

В частности, днем российская армия накрыла огнем село Солнечное, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, враг попал в частные дома - 48-летний мужчина погиб на месте. "Обстрел продолжается. Будьте в безопасных местах", - добавил Прокудин.

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Война в Украине - российские обстрелы

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки Россия нанесла авиационные удары 4 управляемыми авиабомбами КАБ-500 в район населенных пунктов Одрадокаменка и Казацкое на Херсонщине. В результате погибли трое и были ранены 8 гражданских лиц.

Также утром 8 сентября в Кривом Роге прогремел взрыв. Как стало известно, что Россия ударила по городу ракетой "Искандер". В результате атаки было разрушено админздание полиции, а также повреждены жилые дома. Известно о погибшем полицейском и 74 раненых. По состоянию на утро 9 сентября 34 из них находятся в больницах.

Также утром 8 сентября российские террористы ударили по частному жилому сектору в Сумах. В результате атаки пострадали четыре человека. Утром 9 сентября стало известно, что одна из раненых скончалась в больнице.

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