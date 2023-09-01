Президент РФ зимой будет пытаться создавать для Украины проблемы.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов убежден, что зимний период в Украине будет сложным из-за безумия российского президента Владимира Путина.

"Зима будет сложной и непростой с учетом этого сумасшедшего, который находится рядом на нашей территорий. Конечно, он будет пытаться делать нам проблемы. Но я точно могу сказать, что этот вопрос сегодня находится совсем уже в другом виде. Идет максимальная подготовка к непростому и сложному периоду", - сказал Данилов в интервью NV.

Он сказал, что этот вопрос неоднократно рассматривался на заседаниях Ставки Верховного Главнокомандующего. Президент Украины дал соответствующие поручения и компетентные структуры ведут определенную работу.

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"Обращу внимание, что здесь нужно максимальное привлечение людей, которые находятся на местах. У этого есть совместная работа. И есть большая проблема, когда считают, что в Киеве или в Офисе президента или кабинете премьер-министра должны решаться вопросы, которые относятся к компетенции органов местного самоуправления - имейте в виду, что это не совсем так. Сегодня каждая территориальная община должна заниматься своей территорией для того, чтобы у них был свой свет. Это совместная работа и дело", - отметил Данилов.

Военная зима в Украине - прогнозы

В правительстве заявляли, что отопительный сезон в Украине будет сложным. Кабмин готовится к развитию событий, чтобы избежать худших.

В Главном управлении разведки Министерства обороны подчеркивали, что в осенне-зимний период Россия вновь намерена атаковать критическую инфраструктуру Украины, в частности энергосистему.

В Воздушных силах предположили, что россияне "будут пытаться попасть повсюду", и спрогнозировали, что зимой враг, вероятно, снова будет полагаться на ударные дроны "Шахед".

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