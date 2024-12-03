Новая российская техника менее бронированная и менее приспособлена к передвижению по грязи.

Российские войска в Курской области из-за катастрофических потерь в военной технике вынуждены пересаживаться с бронированных танков и БМП на новые грузовики только с конвейера, и это открывает новые возможности для ВСУ.

Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, по приблизительным подсчетам, с 6 августа по 26 ноября россияне в Курске потеряли 364 единицы тяжелой техники - в основном танки, БМП и грузовики. Однако эти потери могут быть лишь "разогревом перед шоу", поскольку россияне пытаются заменить сотни потерянных в Курской области машин новой менее бронированной техникой.

"По прогнозам украинского разведчика Kriegsforscher, гусеничных машин будет меньше, а колесных - больше. Это может означать уменьшение количества танков, боевых машин БМП и БМД и бронированных тягачей МТ-ЛБ. Это может означать увеличение количества бронированных грузовиков "Тигр" и "Тайфун". Колесные боевые машины БТР-82 уже поступают на передовую в большем количестве", - пишет Акс.

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Как отмечает аналитик, запасы старых машин на исходе, а иностранные санкции негативно сказываются на новом производстве. Поэтому российские заводы приспособились к этому, перейдя, перейдя от сложных гусеничных машин на более простые колесные машины.

Как пишет Акс, плохая новость для ВСУ в Курской области в том, что у российской армии не закончится техника, однако есть и позитивный момент.

"Хорошая новость заключается в том, что новые российские машины менее мощные, чем старые, которые они заменяют. Одна из причин, по которой новый грузовик "Тигр" весит всего восемь тонн - вдвое меньше, чем старая БМП-2, - заключается в том, что "Тигр" имеет на треть меньше брони, чем БМП-2. Не менее тревожно для российских войск то, что гусеничная БМП-2 гораздо более мобильна в грязи, слякоти и снегу, чем любой грузовик. Грузовики будут вынуждены придерживаться немногочисленных дорог, что сделает их передвижение предсказуемым для украинских операторов беспилотников и артиллеристов", - пишет Акс.

Курская область - новости

Ранее аналитики DeepState сообщили, что российские оккупанты захватили населенный пункт в Курской области. Речь идет о таких селах, как Дарьино и Плехово.

Как рассказал командир отделения 24-го штурмового батальона Айдар Станислав Бунятов, на Курщине бои идут за каждый клочок земли, противник пытается применить весь имеющийся опыт против нашей армии.

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