Украинские военные уничтожили квадроциклы со штурмовиками и отработали по скоплению пехоты.

На Курщине бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского отбили штурм элитного подразделения ВДВ РФ, уничтожено 16 оккупантов.

Николаевские морпехи обнародовали видео, на котором можно увидеть часть боя. В частности, как они уничтожают штурмовую группу врага, как минусуют квадроциклы со штурмовиками и отработали по скоплению пехоты, которая была, в том числе в укрытиях. В частности, зафиксировано, как российские солдаты передвигаются ниже уровня земли - по специально оборудованным окопам, но украинские морские пехотинцы вычислили их и там.

По данным УП, морские пехотинцы отбили атаку элитного подразделения ВДВ РФ в районе Зеленого Шляха-Новоивановки. Десантники атаковали позиции николаевских морпехов малыми группами пехоты на квадроциклах. В результате украинцы уничтожили 2 квадроцикла с помощью дистанционного минирования и FPV-дронов. Остатки пехоты врага дошли до укреплений, где были разбиты артиллерией и ударными дронами. В целом потери штурмовиков РФ в том бою составили 16 человек убитыми и 29 - ранеными.

Курская операция - что известно

Напомним, в октябре в Курской области РФ группа бойцов 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского попала в окружение и вызвала огонь артиллерии на себя, чтобы не сдаваться в плен и уничтожить как можно больше российских оккупантов. На удивление после артиллерийского удара им удалось выжить, а россиянам, которые их окружили, - нет.

Также сообщалось, что на Курщине львовские десантники захватили в плен 11 российских оккупантов. Как стало известно, захватчикам дали задание захватить населенный пункт, который находится под контролем ВСУ, где также живут гражданские россияне.

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