Также известны факты минирования автомобилей.

Тысячи уголовных производств были открыты украинскими правоохранителями по статье о нарушении обычаев войны.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Полиция возбуждает отдельное дело после каждого обнаруженного убитого российскими оккупантами.

По словам министра, россияне оставили после себя много растяжек в самых неожиданных местах.

"Там, где оккупанты проживали, где останавливались на ночь, они расставляли растяжки. Растяжки расставляли как на входах в дома, возле заборов, минировали (дома – ред.), где проживали полицейские или спасатели, или военнослужащие. Они называли это "сюрпризами". Действительно, находили (растяжки - ред.) и под касками, и привязанными ко дверям, и, как уже сказал, был случай, когда нашли прямо в стиральной машине: открывается дверца – и происходит взрыв", - поделился Монастырский.

Также известны факты минирования автомобилей. Монастырский отметил, что уже есть одна гибель гражданского, который просто открыл багажник своего авто.

Война России против Украины

Россия вторглась на территорию Украины утром 24 февраля, сопровождая наступление авиаударами по военным объектам.

После неудачных попыток захватить столицу войска агрессора сосредоточились на терроре местного населения. Сообщается о случаях расстрелов, изнасилования, преследования и пыток в ряде временно захваченных оккупантами городов и сел.

В конце марта разгромленные украинскими защитниками вражеские силы были вынуждены покинуть Киевскую и Черниговскую области. Сейчас оба региона полностью зачищены от армии РФ.

Русское командование перегруппировывает войска для наступления с востока. Разведка считает, что РФ попытается захватить Мариуполь и двигаться дальше на юг.

При этом наступление в районе Донбасса, по информации советника главы ОП Алексея Арестовича, уже началось.

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