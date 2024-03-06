Путин все еще мечтает о захвате Харькова, полагает глава города.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и россияне изменили тактику ударов по Харькову, который находится менее чем в 40 километрах от границы нашей страны с РФ.

Российский диктатор Владимир Путин не отказался от захвата города, "он все еще мечтает об этом", приводит слова мэра Харькова Игоря Терехова Le Monde. "Россияне изменили тактику. В первую зиму они атаковали нашу энергетическую инфраструктуру. Последние два месяца они все чаще обстреливают гражданское население с помощью беспилотников и, прежде всего, неудержимых ракет С-300", - поделился глава областного центра.

Чиновник добавил, что в Харькове воздушная тревога звучит каждый день от 10 до 15 раз. Начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко поделился, что за последние два года в Харькове погибли 2 420 мирных жителей, ранены - 3 516, без вести пропали 2 300 человек, в частности, 260 детей.

Видео дня

Возможно ли российское наступление на Харьков - что уже сообщалось

В конце февраля Игорь Терехов говорил, что есть определенное волнение насчет возможного наступления противника на Харьков. В то же время мер подчеркнул, что это украинский город и всегда будет таким. Позже президент Владимир Зеленский сказал, что власти работают над тем, чтобы областной центр был лучше защищен от вражеских воздушных атак.

Летчик-инструктор, полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан считает, что Владимир Путин хотел бы наступать и на Харьков, и на Киев, однако сейчас нет группировки, которая это способна совершить.

Вас также могут заинтересовать новости: