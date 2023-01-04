По словам главы ГУР, его шокировало то, что он увидел под Бахмутом.

На Донбассе скопились горы тел российских солдат. Когда оккупационные войска РФ идут в атаку, они используют погибших в качестве прикрытия.

Об этом рассказал глава Главного управления разведки ВСУ Кирилл Буданов в интервью ABC News. Он поделился впечатлениями последнего визита в Бахмут, куда ездил в конце декабря.

По словам Буданова, его шокировало то, что он увидел. Как известно, под крепостью Бахмут сейчас идут самые жестокие бои.

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"Солдаты показали мне участок, где нагромождены трупы, как в кино... Сотни трупов просто гниют в открытом поле, местами они навалены на другие тела, как импровизированные стены, и когда российские войска наступают на этом поле, они используют эти тела для прикрытия, как щит... Но это не работает. Там фактически поля мертвых тел", - вспоминает глава ГУР.

Война в Украине: ситуация под Бахмутом

РФ безрезультатно пытается взять Бахмут. Бессмысленные штурмы длятся несколько месяцев. В Бахмут враг стягивает все, что является боеспособным.

По словам военных, потери штурмовых групп РФ в Бахмуте составляют 80%. Во многих случаях оккупанты даже не забирают раненых и оставляют наемников гнить, мерзнуть и умирать от плохих погодных условий и ранений.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что оккупанты пытаются продвигаться по своим трупам на Бахмутском направлении.

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