На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии.

Оккупанты ведут наступательные и штурмовые действия в направлении Сладкое – Новомихайловка, имеют частичный успех, боевые действия продолжаются.

Прр это говорится в сводке Генштаба ВСУ.

На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новоселка, Угледар, Великая Новоселка, Новомихайловка, Новополь, Павловка, Новоандреевка, Привольное и Времевка.

Также В Генштабе сообщили, что враг ведет наступление на нескольких направлениях на Донбассе. Российские войска наступают вблизи Бахмута и Авдеевки, там до сих пор идут бои.

Подразделения противника вели наступательные и штурмовые действия в направлениях Владимировка – Бахмутское и Стряповка – Соледар. Здесь украинские воины остановили и отбросили оккупантов назад. На направлениях Покровское-Бахмутское и Горловка – Железное боевые действия продолжаются

Вас также могут заинтересовать новости: