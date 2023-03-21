Результаты ударов Сил обороны доразведываются.

Враг дважды атаковал авиацией юг Украины. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Дважды враг атаковал авиацией. Удар противорадиолокационной ракетой был направлен по Николаевской области. Благодаря эффективному противодействию ракета уничтожена. По одному из предприятий Бериславского района Херсонщины враг ударил управляемой авиационной бомбой КАБ-500. Без человеческих потерь", - говорится в сообщении.

В то же время на Херсонщине Силы обороны Украины нанесли два авиационных удара по районам сосредоточения оккупантов.

Видео дня

"С нашей стороны воздушные силы отработали два авиационных удара по районам сосредоточения оккупантов и их техники на Левобережье. Результаты доразведываются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что два вражеских беспилотных разведчика уничтожены над Днепро-Бугским лиманом.

Ситуация на юге Украины - последние данные

Сегодня вечером в Джанкое звучали громкие взрывы. Российские пропагандисты сообщили, что сработала ПВО. Также сообщалось, что в части города пропало электроснабжение.

В то же время на временно оккупированных территориях Херсонщины оккупанты продолжают принудительную "эвакуацию".

Обстрелы в Херсонской области продолжаются. Всего за сутки российские оккупанты выпустили по области почти 400 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".

Вас также могут заинтересовать новости: