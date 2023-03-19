Также уменьшена артиллерийская мощность врага на две артустановки.

На юге ВСУ уничтожили ЗРК "Стрела-10", танк и передвижной пункт разведки.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями продолжается боевая работа по тщательно выверенным объектам и пунктам базирования врага. По ее результатам имеем подтверждение об уничтожении зенитно ракетного комплекса "Стрела-10", передвижного пункта разведки и управления, танка Т - 62. также уменьшена артиллерийская мощность врага на 2 артустановки", - говорится в сообщении.

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Ситуация на южном фронте

Ситуация на южном фронте напряженная, но в ВСУ сообщили, что российским войскам уже не удастся продвинуться на этом направлении.

В то же время враг продолжает обстреливать из ближайших лесополос минометным огнем населенные пункты Левобережья, в частности, Новую Каховку и Алешки. Оккупанты делают это с целью заставить местных жителей выезжать вместе с ними в качестве "живого щита", но уже на других рубежах обороны.

Действия оккупантов на южном направлении скорее свидетельствуют о том, что они готовятся к обороне, а не наступлению.

Тем временем потери оккупантов приблизились к новой "психологической отметке". За сутки в Украинском государстве ликвидировали 710 захватчиков, и теперь общие потери противника составляют 164 91.

На украинской земле также ликвидировали 21 вражеский танк, 23 боевых бронированных машин, 8 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 3 средства ПВО, 4 единицы автомобильной техники и автоцистерн и 3 единицы специальной техники.

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