Россияне считали, что их "баллистика" является неуязвимой для систем ПВО.

Российская Федерация была в шоке от удачной ликвидации баллистической ракеты "Кинжал" в небе над Киевом в ночь на 4 мая.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время украинского марафона. По его словам, РФ напрасно считала свою "баллистику" неуязвимой для систем ПВО, ведь американский Patriot неприятно удивил врага.

"Для россиян это был шок, ведь они считали ракеты "Кинжал" такими, что невозможно сбить. Поэтому понимаем, что небо у нас защищенное", - отметил он.

Также он упомянул о том, что системы Patriot способны безупречно работать не только по "Кинжалам", но и эффективно сбивать другие цели.

ВСУ стали первой армией мира, уничтожившей ракету "Кинжал"

Напомним, что "боеголовку-гордость" РФ удалось сбить в ночь на 4 мая во время массированной ракетной атаки по Украине. Первым об этом сообщило издание Defense Express, однако Киев не признавал этот факт до 6 мая.

Уже 7 мая спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинская армия стала первой силой в мире, которая смогла сбить российский "Кинжал" с помощью зенитно-ракетного комплекса Patriot.

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