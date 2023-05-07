ВСУ стали первой армией, которая смогла это сделать в ночь на 4 мая, ликвидировав российский "Кинжал".

Вооруженные силы Украины стали первой в мире армией, которая смогла сбить "баллистику" с помощью зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Речь идет о ночи 4 мая, когда над Киевской областью удалось ликвидировать российскую ракету "Кинжал", которая уже более года считалась "неуловимой" для наших сил ПВО. О достижениях ВСУ рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время телемарафона.

По его словам, сейчас Украина имеет два типа ЗРК против "баллистики" - это Patriot и SAMP/T.

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"Когда уже системы Patriot заступили на боевое дежурство, ничего не остается, как испытывать. Никогда Patriot не работал с такими целями, как X-47"Кинжал",- отметил Игнат.

Он акцентировал, что несмотря на впечатляющий успех использования Patriot, Украина все еще не может полностью защитить собственное небо. Имеющихся ЗРК для этого недостаточно, поэтому в очередной раз возникает потребность в истребителях F-16. последние способны сбивать аэродинамические цели, такие как "Кинжалы".

Он подчеркнул, что ликвидация "Кинжала" стала шоком для России, ведь та неоднократно хвасталась, что этот вид ракет является "супероружием" на поле боя.

Однако теперь этот миф ВСУ опровергли. Как и миф, о том что армия РФ - это одна из передовых армий мира, который существовал до полномасштабного вторжения в Украину.

ВСУ впервые сбили ракету "Кинжал" в Украине - главное

Напомним, что российский "Кинжал" удалось ликвидировать в ночь на 4 мая во время одной из масштабных воздушных тревог в Украине. Это стало первой "победой" над российской "баллистикой". Ведь раньше эти ракеты было почти невозможно вовремя зафиксировать и сбить в небе Украины.

Факт ликвидации "Кинжала" подтвердили не сразу, а только 6 мая. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук. Позже украинские эксперты оценили, что это стало "ударом" для лидера РФ Владимира Путина, который хвастался всему миру о неуязвимости этих ракет.

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