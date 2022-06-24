Наступление врага на востоке страны продолжается.

Противник не прекращает наступление с целью установления полного контроля над Донбассом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Противник не прекращает ведения наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей; содержание сухопутного коридора между указанными территориями и временно оккупированным украинским Крымом; блокирования морских коммуникаций Украины в северо-западной части Черного моря, а также удержание захваченных районов Херсонской и Запорожской областей и попыток создания благоприятных условий для возобновления наступления в Николаевской области", - говорится в сообщении.

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Россия сосредоточила все усилия на захвате Северодонецка и выходе к Лисичанску. Враг закрепляется на ранее захваченных позициях в районах Лоскутовки и Рай-Александровки.

На Луганщине оккупанты пытаются установить контроль над Горным и уже заняли Николаевку. Попытку наступления врага в направлении Марьинки ВСУ жестко подавили.

Украинские военные остановили наступление российских оккупантов в направлении южной окраины Лисичанска Луганской области - нанесли противнику потери и заставили отступить.

Под Харьковом противник обстреливает ранее освобожденные села, пытается удержать занимаемые рубежа, чтобы не дать ВСУ выйти к границе.

По данным Минобороны, ВСУ в настоящее время осуществляют маневренную оборону на Донбассе, так как у врага огневое преимущество. Украинские защитники делают все, чтобы не допустить окружение российскими силами.

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