Зафиксировано 70 российских прилетов на территорию Хотинской, Белопольской, Юнаковской и Эсманьской общин.

Вчера российские оккупанты обстреляли четыре пограничные общины Сумской области.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Сумской областной военной администрации. В частности на террритории Хотинской, Белопольской, Юнаковской и Эсманьской общин, зафиксировано 70 прилетов из минометов, артиллерии, гранатометов.

"Юношеская община: с территории РФ осуществлен артиллерийский обстрел – четыре прилета. В результате обстрела на территории одного предприятия повреждена линия электросети, помещения автогаража и окна в помещении пилорамы. Также по территории общины зафиксировано два прилета из миномета. Белопольская община: враг ударил по территории общины из минометов – 25 прилетов и артиллерии – 17 прилетов. В результате артобстрела повреждено домохозяйство. Хотинская община: россияне били из минометов – 9 прилетов. В результате повреждена линия электросети. Эсманьская община: с территории РФ осуществлено 4 минометных обстрела – 13 прилетов", - говорится в сообщении.

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Российские обстрелы: последние новости

Как сообщал УНИАН, 25 апреля под вечер российские военные террористы обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Они открыли огонь из тяжелой артиллерии по Марганцу и Никополю. В Марганце пострадали две женщины - 64 и 77 лет.

В Херсонской областной военной администрации сообщали об активизации российских захватчиков на Херсонщине и Запорожье.

Вчера утром Россия ударила С С-300 по центру Купянска. Ракета попала в краеведческий музей, погибли два человека, еще десять пострадали.

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