Во всех случаях обошлось без жертв и разрушений.

За сутки российские военные шесть раз обстреляли пограничные общины Сумщины, всего зафиксировано 62 "прилета".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Сегодня (2 августа - УНИАН) за день россияне совершили 6 обстрелов приграничных общин области. Всего зафиксировано 62 "прилета", - рассказал он.

Так, после 16:00 состоялся артиллерийский обстрел и минометный обстрел в разных населенных пунктах Эсманской общины, а после 18:00 артобстрел продолжился.

Также в Хотинской общине зафиксирован минометный обстрел после 20:00 (10 "прилетов"), а примерно в то же время по Середино-Будской общине враг бил из гранатометов (10 "прилетов").

"К счастью, во всех случаях обошлось без жертв и разрушений", - уточнил председатель ОВА.

Напомним, в поселке Мирополье на Сумщине в результате утреннего массированного вражеского обстрела разбиты могилы на кладбище, повреждены линии электропередач и ряд домохозяйств.

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