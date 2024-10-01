Сейчас у россиян уже нет больших резервов, считает эксперт.

Российские оккупанты готовились к весенне-летней наступательной операции с конца 2023 года, и вражеским силам надо будет остановиться, чтобы подготовиться к новым наступательным действиям.

Об этом военный эксперт, майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман рассказал в эфире Radio NV. "Была подготовка долговременная. Это не значит, для проведения наступательного действия надо собрать в одном или нескольких местах собрать большое количество людей, техники и артсистем и начать наступательные действия. Операция планируется, должно быть взаимодействие между войсками, система связи, логистика. То есть это готовится. И то, что было подготовлено у россиян - оно исчерпалось", - сказал аналитик.

Он добавил, что речь идет не об исчерпании количества личного состава или техники оккупантов, а именно системы подготовки наступательной кампании врага, которая продолжается сейчас:

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"И для того, чтобы планировать дальше - надо останавливаться. Нельзя во время боя планировать новую мощную наступательную операцию. Поэтому армия должна остановиться, привести себя в порядок, пополнить войска. Если бы этого не было нужно и можно было бы механическим добавлением людей и техники продолжать бесконечные наступательные действия - тогда вопрос, зачем готовить это".

По его словам, враги прекрасно понимают, что ту спланированную наступательную операцию исчерпали, и им надо остановиться и готовиться к новым наступательным действиям.

Гетьман добавил, что сейчас оккупанты пытаются продолжать давить, чтобы продвинуться как можно дальше. В то же время, добавил эксперт, пока у россиян нет существенных резервов, которые они могли бы привлечь к нынешней наступательной кампании.

"Они могут мобилизовать в месяц от 25 до 40 тысяч военнослужащих. Это примерно столько, сколько мы уничтожаем в месяц. Других возможностей, по крайней мере до возможного объявления мобилизации, у них нет. А откуда тогда у них могут взяться резервы? Они там почти не заканчиваются - сколько было, столько и остается. Однако дополнительно людей у них просто негде брать. Поэтому говорить, что сейчас подойдут какие-то резервы... Да нет там резервов. Все, что они мобилизуют - они отправляют на фронт", - пояснил майор.

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