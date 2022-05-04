Политик принимал участие в Беловежских соглашениях.

Первый президент современной независимой Беларуси Станислав Шушкевич умер в ночь на 4 мая в Минске. Он находился в реанимации из-за COVID-19.

Об этом пишет Еврорадио.

На момент смерти Шушкевичу было 87 лет. Он тяжело перенес коронавирус и в апреле его состояние ухудшилось.

Станислав Шушкевич – что известно

Его отец белорусский писатель, который попал под репрессии. Известный белорусский ученый.

С 1989 года был народным депутатом СССР, а с 1990 года - народным депутатом БССР, его избрали первым заместителем главы Верховного Совета. После путча в августе 1991 года Шушкевич возглавил парламент независимой Беларуси.

Кроме того, он принимал участие в Беловежских соглашениях в декабре 1991 года. После подписания документ СССР официально больше не существовал.

В 1994 года Шушкевича сняли с поста главы Верховного Совета. Он принял участие в выборах президента, но не смог выйти во второй тур.

Уже в 1995 году его снова избрали в Верховный Совет Беларуси. Осенью 1996 года Шушкевич подписал заявление в Конституционный суд об импичменте Александра Лукашенко.

Как ранее сообщал УНИАН, первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич критиковал власть Лукашенко. Еще в декабре 2021 года он заявил, что президент России Владимир Путин и самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко представляют опасность для общества, поскольку слишком долго находятся у власти.

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