Это члены ЧВК "Лига", бывшей "Вагнер".

Российская Федерация выводит часть своих военных наемников из Ливии. Их могут отправить в Украину, чтобы усилить уже существующую группировку РФ в нашей стране.

Соответствующей информацией поделилось издание Financial Times со ссылкой на западные и сирийские источники.

В материале портала сказано, что изначально Россия не планировала уменьшать свой контингент в Ливии. Однако решение пришлось пересмотреть из-за отсутствия успехов в Украине.

РФ уже вывезла из Ливии двести россиян из ЧВК "Лига", бывшей "Вагнер", а также тысячи сирийских наемников. Однако в африканском государстве по-прежнему остаются около 5 тысяч наемников страны-агрессора.

Источники Financial Times считают, что "вагнеровцев" отправят в Украину. Один из них называет закрытие Турцией воздушного пространства для российских военных самолетов из Сирии и Ливии дополнительной причиной переброски солдат.

Напомним, пять дней назад в НАТО предполагали, что Россия отправит более тысячи "вагнеровцев" для участия в боях за Донбасс. В Альянсе прогнозировали переброску наемников из Сирии или Африки, и предположение оказалось верным. На территории Украины "вагнеровцы" уже действуют, например, три дня назад они провели неудачный штурм позиций ВСУ на Луганщине.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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