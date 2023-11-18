Армия РФ перекрывает поселки на въезд и выезд под предлогом легенды о поиске "маньяка".

Россия использует легенду о поиске "маньяка", чтобы закрыть населенные пункты Мариупольского района на въезд и выезд в рамках проведения комплексных "зачисток".

Об этом заявил советник мэра временно оккупированного города Петр Андрющенко. По его словам, под подобным предлогом оккупанты уже провели на этой неделе поисковые мероприятия в поселках Камышоватое, Демьяновка, Бабах-Тарама и Урзув.

Везде используется один сценарий: место окружают, начинают обходить дома людей, проверяя документы, далее продолжаются обыски и выборочные допросы.

Видео дня

"Легенда используется одинаковая - поиск "маньяка", "насильника 9-тилентней девочки" или что-то похожее. На самом деле факт подобного преступления не подтвержден. Сугубо прикрытие для успокоения проукраинского населения", - указал Андрющенко.

Проверки России совпадают по маршрутам с переброской военных колонн врага.

Чиновник заявил: "Ожидаем продвижения зачистки дальше в сторону Мариуполя. Все, кто надо - получили предупреждение". Он призвал украинцев также предупредить об опасности близких, чтобы они не стали случайными жертвами террора РФ.

Андрющенко показал реалии Мариуполя, переполненного могилами

В сентябре 2023 года советник городского главы Мариуполя Андрющенко показал "новые реалии", которые настигли город из-за России. В частности, отдельные кварталы некогда богатого Мариуполя полностью разрушены, а дворы переполнены "свежими" могилами украинцев, которых убивает армия РФ.

Некоторые люди потеряли свой дом и вынуждены жить в нечеловеческих условиях.

Вас также могут заинтересовать новости: