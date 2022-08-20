Наготове Россия держит два надводных ракетоносителя, снаряженных 16 ракетами, и два больших десантных корабля.

Российские корабли в Черном море прячутся от возможных ударов ВСУ, маневрируя вдоль временно оккупированного крымского побережья.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Пивдень".

Отмечается, что в этой корабельной группировке вражеского флота – 12 кораблей и катеров.

Наготове Россия держит два надводных ракетоносителя, снаряженных 16 ракетами, и два больших десантных корабля, отметили в командовании.

При этом украинцев предупредили о серьезной угрозе новых ударов.

"Враг продолжает тактику попыток установления психологического контроля над сознанием несокрушимых украинцев, так что угрозы ракетных ударов и артиллерийских обстрелов остаются вполне реальными и очевидными", – заявили в ОК "Пивдень".

Напомним, ранее сообщалось, что Россия вывела в Черное море около 10 кораблей, они укрывались в безопасных для себя районах вдоль крымского побережья до Новороссийска.

По последним данным Генштаба ВСУ, в акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника продолжает поддержку действий наземной группировки войск, блокирования гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражения объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины.

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