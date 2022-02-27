Такие действия оккупанты называют "демилитаризацией" Украины.

Россия пригрозила наносить удары по транспорту, который будет перевозить западное оружие на территории Украины.

"Лица, которые собираются транспортировать западное оружие Киеву, на территории Украины могут стать целями точечных ударов. Пока, к примеру, машина, с военным грузом едет по территории третьей страны – это ее дело. Как только она попадает в Украину, мы демилитаризацию проводим. Они ведь не яблоки везут. Вы что, думаете, не отследить что ли эти поставки? Это же не перочинный нож в кармане провезти", – заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов в комментарии пропагандистским "РИА Новости".

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