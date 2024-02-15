В результате атаки два человека получили резаные раны.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Львову. В результате атаки в жилых домах взрывной волной выбило окна.

"Есть попадания по городу. По предварительной информации, в нескольких домах Львова на улице Научной взрывной волной выбило окна. Информации о пострадавших пока нет", - сообщил городской голова Андрей Садовый в своем Telegram.

По его словам, РФ могла направить на Львов и область более десяти ракет.

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"По предварительной информации, на наш регион летело более 10 ракет. ПВО хорошо отработали эту атаку, но все же одно попадание в объект инфраструктуры", - сообщил мэр.

Он отметил, что взрывной волной выбило окна в жилых домах по улице Научной и задело школу. На месте работают оперативные службы.

"Автобусы будут временно курсировать по улице Владимира Великого. Трамвай ездит без изменений", - указал Садовый.

В свою очередь глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что во время утренней атаки по Львову пострадали два человека - мужчина и женщина, которые живут в домах на Научной. У них резаные раны. Помощь им оказали на месте.

"Зафиксировали попадание в объект инфраструктуры во Львове. Продолжается пожар. В 16 жилых домах на Научной взрывной волной выбило часть окон, повреждены машины, которые были припаркованы рядом", - указано в сообщении.

Позже он сообщил о еще одном пострадавшем - у мужчины гематома надбровной области. Его госпитализировали. Это также житель одного из домов, которые пострадали от взрывной волны.

На месте работают все службы.

Атака РФ на Украину 15 февраля - что известно

Утром 15 февраля по всей Украине объявили воздушную тревогу. Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики - несколько бортов Ту-95МС взлетели с аэродрома "Оленья" в Мурманской области. В некоторых городах были слышны взрывы, а также работала ПВО.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о попадании по объекту инфраструктуры. В свою очередь мэр Львова Андрей Садовый также сообщил о "прилете", в домах выбило окна.

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