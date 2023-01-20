Одна из ракет упала около детского сада.

Российские захватчики нанесли ракетный удар по Краматорске Донецкой области. Об этом мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщил в социальной сети Facebook.

"Ракетный удар по Краматорску. Опять по гражданской инфраструктуре. Выясняем последствия", - сообщил Гончаренко.

Впоследствии председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко уточнил, что вражеская ракета упала вблизи детсада. "Последствия удара устанавливаем", - написал он.

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"Утро в Краматорске началось очень громко. Рашисты нанесли ракетный удар, причем ракет было по меньшей мере две, сейчас сообщается, что был и третий удар, выясняют, где она упала. Ракета образовала воронку возле детского сада. Отмечу, что этот садик действующий - до войны, до 24 февраля здесь было 325 детей. Находится этот сад в очень плотной жилой застройке", - рассказала советник главы Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко в эфире национального телемарафона.

По ее словам, во время этого ракетного удара никто не пострадал, коммунальные службы уже наводят порядок на месте происшествия.

"Этот детский сад фактически законсервирован, у нас на территории Донецкой области школы и детские сады сейчас не работают, дети находятся на дистанционном обучении", - отметила Игнатченко.

Обновление 12:15. В настоящее время подтверждена гибель одного человека в результате ракетного удара россиян по Краматорску. Об этом сообщил глава Донецкой ВГА Павел Кириленко в эфире национального телемарафона.

"Было три удара нанесено исключительно по гражданской инфраструктуре. Рядом детский сад, одна из школ и частное заведение, профилакторий. Также частично повреждены рядом находящиеся многоквартирные дома. Сейчас есть подтверждение об одном погибшем человек", - сказал Кириленко.

Он добавил, что дети и воспитатели из пострадавшего детского сада были ранее перемещены в другие города и таким образом были предотвращены более ужасные последствия.

Ситуация на Донетчине

Как сообщал УНИАН, 17 января ночью российские оккупанты дважды ударили ракетами по промзоне Краматорска Донецкой области.

По данным Генштаба, враг основные усилия сосредоточивает на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Вчера стало известно, что силы обороны отбили атаки РФ у Соледара

Отметим, что россияне не имеют полного контроля над Бахмутом и Соледаром, но враждебная пропаганда продолжает утверждать об обратном.

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