За счет местных оккупанты пытаются преодолеть сопротивление украинских бойцов.

Оккупанты приглашают жителей Лисичанска и Северодонецка на работу, а затем вручают им повестки.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"(Оккупанты - Ред.) Проводят ротацию, привлекая местных. Как это происходит? Мужчину приглашают на работу, например, в водоканал, а через несколько дней он вместо первых денег получает повестку. Его вызывает "новая родина", - говорится в сообщении.

Гайдай добавил, что за счет северодончан и лисичан враг "пытается преодолеть сопротивление украинских бойцов, чтобы завершить выполнение хотя бы какого-то задания".

Напомним, почти вся территория Луганщины захвачена, но в двух населенных пунктах до сих пор продолжаются бои.

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