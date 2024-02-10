РФ это сделала в ответ на "аналогичный шаг Украины".

Российские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают о том, что власти Москвы расторгли договор аренды с посольством Украины.

"По информации, которая дошла до нас, договор аренды с посольством Украины якобы уже расторгнут, но, учитывая перенасыщенность информационного пространства украинской повесткой дня, на этом не акцентировали внимание", – сообщил источник росСМИ.

Такое решение объяснили "ответом на аналогичные действия киевских властей": "действующий в дипломатии принцип взаимности предполагает зеркальный ответ на такого рода действия. То есть МИД России или московские власти должны были бы его разорвать".

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Посольство РФ в Киеве: что известно

Российское посольство в Киеве было расположено на проспект Воздушных сил Украины (ранее – Воздухофлотский проспект). С 2016 года по 23 февраля 2022 года посольство работало без посла. Здание посольства РФ в Украине закрыли за два дня до начала полномасштабного вторжения.

Весной прошлого года власти Киева заявили о решении расторгнуть договор земельной аренды с посольством России.

Тогда в РФ заявили, что "могут ответить зеркально". Тогда они также заявили, что в случае расторжения договора, здание посольства и в дальнейшем будет принадлежать России.

Впоследствии здание бывшего посольства предложили превратить в единственный в мире музей, который расскажет правду об истории России.

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