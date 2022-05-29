Российские окупанты усилили свой натиск на Северодонецк.

На четвертом месяце войны российские войска, возможно, близки к контролю над всей территорией Луганской области, что является одной из наиболее скромных целей, которые Кремль ставил перед собой после отказа от наступления на Киев.

Министерство обороны Великобритании заявило в своем ежедневном отчете, что, если оккупантам удастся захватить оставшиеся районы Луганской области, то Кремль, вероятно, будет рассматривать это как "существенное политическое достижение", которое он мог бы использовать для оправдания вторжения в Украину в глазах россиян, передает Голос Америки.

Министерство обороны России 28 мая поспешило заявить, что российские войска полностью контролируют Лиман - железнодорожный узел на западном берегу реки Северский Донец. Однако заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что битва за Лиман все еще продолжается.

Северодонецк, расположенный в 60 км от Лимана на восточном берегу реки, удерживается украинскими войсками и подвергается постоянным массированным обстрелам со стороны российских оккупантов.

Российская артиллерия также обстреливает дорогу Лисичанск-Бахмут, которую Россия должна перекрыть, чтобы попытаться окружить украинские силы.

Мжду тем, аналитики вашингтонского Института изучения войны заявили, что, хотя российские войска и начали прямые атаки на районы городской застройки Северодонецка, им, вероятно, будет трудно закрепиться в самом городе. "Российские войска плохо справлялись с операциями внутри городской застройки, как показала эта война", - отметили эксперты.

Как сообщал УНИАН, 28 мая военный эксперт Олег Жданов сообщил, что в Северодонецке в местном отеле "Мир" продолжаются боевые действия, и российские войска пытаются закрепиться в здании. При этом он отметил, что в целом Северодонецк находится под контролем украинских военных.

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